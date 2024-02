Zaradi suma trgovanja z drogami odrejen pripor za šest osumljencev

Maribor, 5. februarja - Kriminalisti nadaljujejo preiskavo, v okviru katere so prejšnji teden razbili mednarodno organizirano kriminalno združbo, osumljeno neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Šest osumljenih oseb so privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanjih zoper vse odredil pripor, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.