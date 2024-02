V eni od državnih ustanov v Krškem prejeli grožnjo z nevarnim predmetom

Krško, 5. februarja - V eni izmed državnih ustanov v Krškem so danes nekaj po 10. uri prejeli grožnjo, da bi se lahko v njenih prostorih nahajal nevaren predmet. Policisti so objekt izpraznili in zavarovali območje, so za STA povedali na Policijski upravni Novo mesto. Drugih podrobnosti ne razkrivajo. Objekt bodo pregledali in preverili obstoj morebitne nevarnosti.