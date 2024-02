Ljubljana, 5. februarja - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi danes nimajo enotne smeri, indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,08 odstotka. Podražile so se delnice Krke in Zavarovalnice Triglav, pocenile delnice Petrola in NLB. Slednje so tudi najprometnejše.