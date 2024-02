Zaradi izgredov v deportacijskem centru v Rimu aretirali 14 ljudi

Rim, 5. februarja - V deportacijskem centru Ponte Galeria CPR v Rimu so v nedeljo izbruhnili nasilni izgredi, zaradi katerih je policija aretirala 14 ljudi, so danes sporočile italijanske oblasti. Nemiri, v katerih sta bila ranjena dva karabinjerja in en vojak, so izbruhnili po tem, ko se je po več mesecih bivanja v centru tam obesil 22-letnik iz Gvineje.