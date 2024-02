Skoraj polovica hrvaških občin in mest zvišala davek na počitniške hiše in apartmaje

Zagreb, 5. februarja - Skoraj polovica občin in mest na Hrvaškem je letos zvišala davek na počitniške hiše in apartmaje, pri tem jih je 50 uvedlo najvišjo možno obdavčitev. Počitniške hiše so bile doslej obdavčene do največ dva evra na kvadratni meter, po novem pa davek lahko znaša do pet evrov na kvadratni meter. Med lastniki počitniških hiš je tudi veliko Slovencev.