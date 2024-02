Snežne razmere v visokogorju

Zato se od poznega dopoldneva do poznega popoldneva s strmih pobočij lahko sproži kakšen manjši plaz mokrega snega ali pa ga sproži pohodnik ali turni smučar. Predvsem okoli grebenov in sedel so še področja z napihanim snegom, kjer je ob veliki obremenitvi možno sprožiti kakšen manjši snežni plaz kložastega snega. Številna območja predvsem na severno orientiranih pobočjih so trda in poledenela, zato je tam velika nevarnost zdrsa.

Na prisojnih pobočjih se je sneg v dneh s sončnim vremenom ojužil in ponoči pomrznil, na izrazitih prisojah je vedno več kopnih mest. Snežna odeja je v veliki meri dobro osrenjena. V senčnih legah je sneg skorjast in se večinoma predira, na posameznih mestih je še nekaj suhega snega. Vetru izpostavljene lege v visokogorju so trde in pomrznjene, ponekod je spihano do tal ali do stare, trde podlage. Še so prisotne stare klože, ki so večinoma dobro sprijete s podlago.

Danes, v ponedeljek, bo precej goste koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne stanjšala. Pihal bo šibak do zmeren severozahodnik. 0 stopinj Celzija je na nadmorski višini okoli 2700 metri. V torek bo v zahodnih in južnih Julijskih Alpah oblačnost z vrhom na okoli 1600 metri nadmorske višine. Nekaj oblakov se bo lahko nabralo tudi ponekod drugod, višje pa bo predvsem nekaj koprenaste oblačnosti. Pihal bo šibak, ponekod občasno zmeren veter večinoma zahodne smeri. Ničla bo lahko še malenkost višje. V sredo bo v vzhodnih Karavankah in na Pohorju delno jasno, tu in tam bo lahko nekaj oblačnosti po grebenih. Drugod bo pretežno oblačno in megleno, utegnejo pa vrhovi nad okoli 2100 metri gledati iz oblačnega sloja. Pihal bo šibak do zmeren zahodnik. Ledišče bo med 1800 in 2300 metri nadmorske višine, vzhodneje pa nekoliko višje.

Snežne in plazovne razmere se ne bodo kaj dosti spreminjale. Predvsem bo manj nočnega zmrzovanja, sonce pa bo čez dan na snežno odejo vplivalo predvsem še danes in v torek, v sredo večinoma le v vzhodnem delu naših gora. Sneg se bo počasi preobražal tudi v visokogorju. Pričakujemo, da se bo vsaj nekoliko ojužil tudi v senčnih legah visokogorja. Ob manjši ohladitvi v sredo bo tam sneg pomrznil, več bo skorje. Proti sredini tedna se bo plazovna nevarnost postopno nekoliko zmanjšala, zaradi povečane oblačnosti ne bo več dnevnega hoda (slabših razmer sredi dneva in popoldne).