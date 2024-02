Moški z ostrim predmetom poškodoval znanko na avtobusu za Bežigradom

Ljubljana, 5. februarja - Danes zjutraj, nekaj pred 7. uro je moški na avtobusu za Bežigradom pristopil do znanke in jo z ostrim predmetom poškodoval. Žrtev so odpeljali v UKC Ljubljana, moškega, ki je osumljen kaznivega dejanja zoper življenje in telo, pa so prijeli na kraju dogodka, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.