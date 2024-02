Inter po zmagi v derbiju povečal prednost pred Juventusom

Rim, 4. februarja - Nogometaši Interja so v derbiju 23. kroga italijanskega nogometnega prvenstva doma premagali Juventus z 1:0 in se s tem še bolj utrdili na prvem mestu prvenstvene razpredelnice. Pred Juventusom imajo štiri točke prednosti in tekmo manj, tretjeuvrščeni Milan pa še naprej zaostaja osem točk.