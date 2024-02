Začetek SP 2026 v Ciudad de Mexicu, finale v New Yorku

New York, 4. februarja - Potem ko je krovna mednarodna nogometna zveza Fifa danes zvečer mehiško prestolnico Ciudad de Mexico razkrila kot uvodno prizorišče svetovnega prvenstva leta 2026, je zdaj znan še gostitelj finala. Odločilno tekmo SP, ki ga bodo skupaj pripravile ZDA, Mehika in Kanada, bo gostil New York, je sporočila Fifa.