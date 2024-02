V nesreči na gorenjski avtocesti poškodovanih več oseb

Ljubljana/Kranj, 4. februarja - Na gorenjski avtocesti je nekaj pred 14. uro pred izvozom Kranj - zahod v smeri Jesenic kombinirano vozilo zapeljalo v obcestni jarek, se prevrnilo in trčilo v drevo. Poškodovanih je bilo več oseb. Avtocesta je bila pri Kranju v smeri Avstrije dlje časa zaprta, na kraju so bili policisti in delavci Darsa.