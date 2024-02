Pregled - šport, 4. 2. (nedelja)

WILLINGEN - Norvežanka Silje Opseth je zmagala na drugi tekmi svetovnega pokala smučarskih skakalk v nemškem Willingenu. Drugo mesto je zasedla vodilna v seštevku pokala Nika Prevc, ki je zaostala 8,1 točke, tretja je bila druga v pokalu, Japonka Yuki Ito, peta pa Nika Križnar. Katra Komar je bila 22., 28. pa mladinska olimpijska zmagovalka Taja Bodlaj.

WILLINGEN - Nemec Andreas Wellinger je zmagal na drugi tekmi svetovnega pokala smučarskih skakalcev v domačem Willingenu. Drugi je bil Japonec Ryoyu Kobayashi, tretji pa Švicar Gregor Deschwanden. Timi Zajc je bil kot najboljši Slovenec sedmi. Peter Prevc je bil 13., Lovro Kos, tretji po prvem skoku, 16., Žak Mogel pa 24. Brez finala je ostal Domen Prevc.

VALENCIA - Slovenski kolesar ekipe Bahrain-Victorious Matej Mohorič je v zadnji, peti etapi dirke po Valencii zasedel peto mesto. Etapo, dolgo 93 kilometrov, je dobil ubežnik, Američan Will Barta (Movistar), drugo mesto je po sprintu večje skupine zasedel Italijan Jonathan Milan, tretje pa Belgijec Vito Braet. Dirko je dobil Američan Brandon McNulty, kolesar ekipe UAE Emirates.

LOS ANGELES - Slovenski deskar prostega sloga Tit Štante je dobro nastopil na tekmi svetovnega pokala v Mammoth Mountainu v ZDA. V snežnem žlebu se je uvrstil v finale in s končnim 12. mestom poskrbel za svoj izid sezone.

ZAGREB - Rok Markelj, član Triglava, je v soboto na odprtem dvoranskem atletskem prvenstvu Zagreba osvojil drugo mesto na 1000 metrov in s časom 2:21,29 izboljšal slovenski rekord Žana Rudolfa. Ta je 15. januarja letos v Novem mestu z 2:21,84 krepko popravil prejšnji rekord. Pet desetink pred Markljem je bil v hrvaški prestolnici domačin Marin Bloudek.

PARIZ - Na grand slamu v Parizu se je hitro poslovil tudi zadnji slovenski judoist Vito Dragič v odprti moški kategoriji. Pred polovico borbe ga je Nemec Losseni Kone najprej vrgel za vazari in nato akcijo nadaljeval s končnim prijemom v parterju.

DOHA - Sedemnajstletni kamniški plavalec Nik Peterlin je premiero na svetovnih prvenstvih začel s 57. mestom na 10-kilometrski olimpijski razdalji v daljinskem plavanju. Bolj bistven podatek z današnje tekme v Dohi pa je dejstvo, da je za zmagovalcem, Madžarom Kristofom Rasovszkym, zaostal znosnih šest minut in 13 sekund.

PRAGA - Nizozemski kolesarski zvezdnik Mathieu van der Poel je na svetovnem prvenstvu v ciklokrosu v češkem Taboru upravičil vlogo glavnega favorita. Branilec naslova prave konkurence ni imel, rojaka Jorisa Nieuwenhuisa je premagal za 37, Belgijca Michaela Vanthourenhouta, ki je preprečil popolno nizozemsko zmagoslavje, pa za minuto in šest sekund.

DALLAS - Luka Dončić je znova zaigral v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Ljubljančan, ki je izpustil eno tekmo zaradi težav z gležnjem, je odigral več kot 40 minut ter v tem času dosegel 40 točk, 11 asistenc in devet skokov. Njegov izkupiček pa tokrat ni bil dovolj za zmago. Boljši so bili Milwaukee Bucks, ki so Dallas premagali s 129:117.

NEW YORK - Potem ko je krovna mednarodna nogometna zveza Fifa danes zvečer mehiško prestolnico Ciudad de Mexico razkrila kot uvodno prizorišče svetovnega prvenstva leta 2026, je zdaj znan še gostitelj finala. Odločilno tekmo SP, ki ga bodo skupaj pripravile ZDA, Mehika in Kanada, bo gostil New York, je sporočila Fifa. V ožjem izboru za finale sta bila še Dallas in Los Angeles, a je Fifa izbrala stadion MetLife v New Yorku oziroma New Jerseyju. Finale bo na sporedu 19. julija 2026. Tekma za tretje mesto bo v Miamiju, polfinalni pa v Atlanti in Dallasu.