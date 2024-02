PSG spet povečal vodstvo

Pariz, 4. februarja - Nogometaši Paris St. Germaina so v francoski ligi po 20. krogu še povečali vodstvo na razpredelnici. Potem ko so že v soboto uspešno opravili delo, jim je šel na roke tudi izid nedeljskega derbija njegovih najbližjih zasledovalcev Nice in Bresta. Razšla sta se z brez golov, tako da ekipa Nice zdaj zaostaja za osem, Brest pa za 11 točk.