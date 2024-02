Pregled - svet, 4. 2. (nedelja)

WASHINGTON/SANA - Ameriške in britanske sile so v soboto izvedle nov napad na cilje hutijevcev v Jemnu. Gre za tretji tovrsten skupen napad, po navedbah ameriških predstavnikov so napadli 36 hutijevskih ciljev na 13 krajih v Jemnu. Hutijevski uporniki so napovedali, da bodo na napad odgovorili.

WASHINGTON - Ameriški svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan je napovedal, da bodo ZDA nadaljevale povračilne ukrepe proti proiranskim skupinam v Iraku in Siriji. Ni pa hotel govoriti o tem, ali načrtujejo tudi napade na cilje v Iranu.

GAZA - Izraelska vojska je v zadnjem dnevu po podatkih palestinskega zdravstvenega ministrstva v Gazi ubila najmanj 127 ljudi, skupno je od 7. oktobra umrlo več kot 27.000 ljudi. Izrael je sporočil, da je izraelska vojska so v bližini mesta Han Junis ubila tudi več borcev palestinskega islamističnega gibanja Hamas.

MOSKVA - V napadu na pekarno v mestu Lisičansk na zasedenem vzhodu Ukrajine je po ruskih navedbah umrlo 28 ljudi, med njimi otrok. Rusko ministrstvo za izredne razmere je v objavi na omrežju Telegram za napad okrivilo ukrajinske sile, ki so po njihovih trditvah zanj uporabile zahodno orožje.

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obiskal ukrajinske vojake, ki se bojujejo na fronti v bližini vasi Robotine v Zaporožju na jugu Ukrajine. To je je ukrajinska vojska osvobodila lani poleti, v zadnjih tednih pa je območje znova tarča silovitih ruskih napadov.

COLUMBIA - Predsednik ZDA Joe Biden je v soboto po pričakovanjih zanesljivo z veliko prednostjo zmagal na strankarskih volitvah za izbiro predsedniškega kandidata demokratske stranke v Južni Karolini. Dobil je okrog 96 odstotkov glasov.

DAKAR - Senegalski predsednik Macky Sall je tik pred začetkom kampanje preložil predsedniške volitve. Te bi morali v Senegalu izvesti 25. februarja, a je predsednik v sobotnem nagovoru državljanom zatrdil, da je prestavitev volitev neizogibna zaradi spora med parlamentom in ustavnim sodiščem glede izločitve kandidatov.

WINDHOEK - V starosti 82 let je umrl namibijski predsednik Hage Geingob. Bil je tretji predsednik te države na jugu Afrike. Pred tem je bil namibijski premier, sodeloval je v boju proti režimu apartheida v Južni Afriki, katere del je bila Namibija, ter nato v gibanju za osamosvojitev Namibije.

SANTIAGO DE CHILE - V požarih, ki divjajo v osrednjem in južnem delu Čila, je umrlo že več kot 60 ljudi, so sporočile čilske oblasti. Ker več deset ljudi še pogrešajo, bo verjetno žrtev še več. Najhuje je v okoli mesta Valparaiso.

PARIZ - Parižani so na referendumu odločali o zvišanju parkirnin za športna terenska vozila. Glede na načrte naj bi osebna vozila na notranje izgorevanje ali hibridna osebna vozila, težja od 1,6 tone, ter električna vozila, ki so težja od dveh ton, v središču mesta za parkiranje plačevala 18 evrov na uro.

MOSKVA - Ruski kozmonavt Oleg Kononenko je dosegel nov rekord v skupni dolžini bivanja v vesolju. V svoji peti vesoljski ekspediciji je presegel rekord Genadija Padlake, ki je v vesolju skupno preživel 878 dni, 11 ur in 48 sekund. V vesolju bo še do septembra.