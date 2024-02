Arsenalu derbi z vodilnim Liverpoolom

London, 4. februarja - Nogometaši Arsenala so dobili derbi 23. kroga angleškega prvenstva proti vodilnemu Liverpoolu. Na domačem igrišču so zmagali s 3:1 in se mu približali le na dve točki zaostanka, začasno pa na drugem mestu prehiteli Manchester City. A slednji je gotovo zadovoljen z razpletom tekme v Londonu, saj ima dve tekmi manj od tekmecev.