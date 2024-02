V nesreči na gorenjski avtocesti poškodovanih več oseb, pri Kranju zaprt le še vozni pas

Ljubljana/Kranj, 4. februarja - Na gorenjski avtocesti je nekaj pred 14. uro pred izvozom Kranj - zahod v smeri Jesenic kombinirano vozilo zapeljalo v obcestni jarek, se prevrnilo in trčilo v drevo. Poškodovanih je bilo več oseb. Avtocesta je bila pri Kranju v smeri Avstrije dlje časa zaprta, na kraju so bili policiji in delavci Darsa. Zaprt je le še vozni pas.

Kot je objavila Uprava RS za zaščito in reševanje, je do nesreče prišlo ob 13.57. Posredovali so gasilci Gasilsko reševalne službe Kranj, ki so zavarovali kraj dogodka, poškodovanim osebam pa skupaj z reševalci nujne medicinske pomoči nudili prvo pomoč in jih prenesli v reševalna vozila.

Na prizorišču so bili tudi policisti in delavci Darsa. Avtocesta je bila zaradi ogleda kraja prometne nesreče na odseku Kranj vzhod in Kranj zahod proti Avstriji dlje časa zaprta za ves promet.

Po podatkih Prometno informacijskega centra za državne ceste RS je zdaj pred priključkom Kranj zahod proti Avstriji zaprt le še vozni pas.