Bubliku Montpellier

Montpellier, 4. februarja - Kazahstanec Aleksander Bublik je v finalu teniškega turnirja ATP 250 v Montpellierju premagal Hrvata Borno Ćorića v treh nizih s 5:7, 6:2 in 6:3. Za Bublika je to četrta turnirska zmaga v karieri in druga v Montpellierju po letu 2022. Na lestvici ATP bo po uspehu v ponedeljek napredoval s 27. na 23. mesto.