Riiberju trojček v Seefeldu

Seefeld, 4. februarja - Norveški nordijski kombinatorec Jarl Magnus Riiber se na tekmah svetovnega pokala ne pusti premagati. V Seefeldu je dobil vse tri tekme, tudi nedeljsko, s tekom na 12,5 kilometra in brez skokov. Te so zaradi premočnega vetra odpovedali, obveljali so rezultati četrtkove provizorične serije.