Vreme: Pretežno jasno

V ponedeljek bo na Primorskem večinoma oblačno in lahko tudi megleno, drugod bo še pretežno jasno. Čez dan bo ponekod zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo bo v severnih in vzhodnih krajih sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Na Primorskem lahko občasno rahlo rosi. Pihal bo jugozahodnik. Še naprej bo razmeroma toplo.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka se nahaja nad delom zahodne in južne Evrope. Nad severno Evropo pa je globoko ciklonsko območje. Z vetrom zahodne smeri v višinah k nam doteka topel in sprva še razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo pretežno jasno, ob severnem Jadranu bo vse več nizke oblačnosti in megle.

V ponedeljek bo na območju Padske nižine in severnega Jadrana večinoma oblačno in lahko tudi megleno, drugod bo prevladovalo sončno in toplo vreme.