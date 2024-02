Novi Sad, 4. februarja - Košarkarji Kansaia Heliosa so v tekmi 10. kroga lige Aba2 v Novem Sadu premagali Šibenko z 88:71 (21:11, 32:29, 59:50). Domžalčani so na turnirju v Novem Sadu dosegli dve zmagi, enkrat so izgubili, na lestvici so zdaj s štirimi zmagami na osmem mestu.