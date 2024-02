Na Voglu in na Krvavcu v soboto tri smučarske nesreče

Vogel/Krvavec, 4. februarja - Blejski in kranjski policisti so v soboto obravnavali tri smučarske nesreče, dve na smučišču Vogel in eno na smučišču Krvavec. V vseh treh primerih so se smučarji telesno poškodovali, zato so posredovali reševalci, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.