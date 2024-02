Ljubljanski policisti v soboto obravnavali več voznikov pod vplivom alkohola

Ljubljana, 4. februarja - Ljubljanski policisti so v soboto obravnavali več primerov prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki pod vplivom alkohola, pa tudi prometno nesrečo treh avtomobilov, v kateri so se dva voznika in dva sopotnika lažje poškodovali in so bili z reševalnim vozilom odpeljani v UKC Ljubljana, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.