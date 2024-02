Dončić dosegel 40 točk, a ob porazu Dallasa proti Milwaukeeju

Dallas, 4. februarja - Luka Dončić je znova zaigral v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Ljubljančan, ki je izpustil eno tekmo zaradi težav z gležnjem, je odigral več kot 40 minut ter v tem času dosegel 40 točk, 11 asistenc in devet skokov. Njegov izkupiček pa tokrat ni bil dovolj za zmago. Boljši so bili Milwaukee Bucks, ki so Dallas premagali s 129:117.