Slonokoščena obala tretji polfinalist afriškega prvenstva

Bouake, 3. februarja - Nogometaši Slonokoščene obale so v četrtfinalu afriškega prvenstva v domačem Bouakeju po podaljšku premagali Mali z 2:1 (1:1, 0:0) in se uvrstili v polfinale. Tam bodo igrali s Kongom. V polfinalu je tudi že Nigerija, ki bo nasprotnika dobila po večerni tekmi med Zelenortskimi otoki in Južno Afriko.