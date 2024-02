Z današnjo slovesnostjo začetek mladinskega nordijskega SP v Planici

Planica, 4. februarja - Danes se bo ob 18. uri z uvodno slovesnostjo na Trgu zmagovalcev v Kranjski Gori začelo mladinsko svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju in svetovno prvenstvo do 23 let v smučarskem teku, ki bo do 11. februarja potekalo v Planici. Slovensko reprezentanco bo zastopalo 36 tekmovalcev in dve rezervi.