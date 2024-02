Znanih deset reprezentanc za skupinski del Davisovega pokala

Ljubljana, 3. februarja - Znanih je deset od šestnajstih udeležencev zaključnega skupinskega dela Davisovega pokala. Finalistoma iz prejšnje sezone, Avstraliji in Italiji, ter povabljenima reprezentancama Veliki Britaniji ter Španiji, so se danes pridružile Slovaška, Nemčija, ZDA, Finska, Brazilija in Nizozemska.