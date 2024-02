McNultyju skrajšana etapa in vodstvo, Mohorič izgubil drugo mesto

Valencia, 3. februarja - Ameriški kolesar Brandon McNulty (UAE Team Emirates) je zmagovalec skrajšane četrte etape dirke po Valencii od Teulade Moraire do vrha Alto del Miserata (159,4 km). Slovenski as Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) je bil na zadnjem vzponu brez možnosti in je izgubil drugo mesto v skupnem seštevku. V njem po današnji zmagi vodi McNulty.