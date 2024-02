Uzbekistan Srečka Katanca ostal brez polfinala v Katarju

Doha, 3. februarja - Nogometašem Uzbekistana, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor in reprezentant Srečko Katanec, se na azijskem prvenstvu v Katarju ni uspelo uvrstiti v polfinale. V zadnjem četrtfinalu so gostitelji in branilci naslova po kazenskih strelih zmagali s 3:2, v rednem delu in podaljšku je bilo 1:1 (1:0).