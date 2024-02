ZDA pri Jemnu sestrelile osem brezpilotnih letal, štiri uničile na tleh

Washington, 3. februarja - Ameriške sile so v napadih na položaje hutijevcev v Jemnu v petek sestrelile osem brezpilotnih letal, še štiri pa so uničile na tleh, je danes sporočilo osrednje poveljstvo ZDA Centcom. Po navedbah ameriške vojske so omenjena štiri brezpilotna letala nameravali uporabiti hutijevci.