Izidi nordijske kombinacije v Seefeldu

* Izidi: - moški: 1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 25:19,2 2. Joergen Graabak (Nor) + 22,7 3. Jens Luraas Oftebro (Nor) 23,4 4. Earo Hirvonen (Fin) 28,8 5. Johannes Lamparter (Avt) 33,8 6. Stefan Rettenegger (Avt) 38,2 ... 37. Vid Vrhovnik (Slo) 4:02,3 41. Gašper Brecl (Slo) 4:20,3 ... - vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 1170 točk 2. Stefan Rettenegger (Avt) 849 3. Joergen Graabak (Nor) 818 4. Johannes Lamparter (Avt) 740 5. Jens Luraas Oftebro (Nor) 619 ... 39. Vid Vrhovnik (Slo) 77 48. Gašper Brecl (Slo) 24 ... - ženske: 1. Ida Marie Hagen (Nor) 14:35,0 2. Gyda Westvold Hansen (Nor) + 1:02,7 3. Nathalie Armbruster (Nem) 1:06,0 4. Mari Leinan Lund (Nor) 1:32,5 5. Haruka Kasai (Jap) 1:41,8 6. Anju Nakmura (Jap) 1:42,4 ... 19. Silva Verbič (Slo) 4:32,3 ... - vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Ida Marie Hagen (Nor) 950 točk 2. Gyda Westvold Hansen (Nor) 860 3. Mari Leinan Lund (Nor) 724 4. Nathalie Armbruster (Nem) 652 5. Haruka Kasi (Jap) 627 ... 22. Silva Verbič (Slo) 189 27. Teja Pavec (Slo) 98 ...