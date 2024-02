Doha, 3. februarja - Nogometaši Irana so se na azijskem prvenstvu v Katarju uvrstili v polfinale. V današnjem prvem četrtfinalnem obračunu so bili z 2:1 boljši od Japonske. Ob 16.30 sledi še zadnji četrtfinalni dvoboj med Katarjem in Uzbekistanom slovenskega selektorja Srečka Katanca.