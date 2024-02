Evropski zeleni potrdili vodilna kandidata za evropske volitve

Lyon, 3. februarja - Evropski zeleni so danes na kongresu v francoskem Lyonu kot prva stranka izvolili vodilna kandidata za nastop na junijskih evropskih volitvah. Izbrana spitzenkandidata, Nemka Terry Reintke in Nizozemec Bas Eickhout, bosta zastopala Zelene v prihajajočih političnih razpravah in kampanjah, so sporočili iz stranke.