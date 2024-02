Komisija za etiko škofovskih konferenc pozvala k odgovornosti pri vprašanjih glede umetne inteligence

Bruselj, 3. februarja - Komisija za etiko škofovskih konferenc EU, ki jo vodi ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik, je sprejela izjavo o uporabi umetne inteligence. Z njo poziva k odgovornosti in preudarnosti, ko gre za vprašanje umetne inteligence in etičnih vprašanj, ki se s tem odpirajo, so na spletni strani zapisali pri Slovenski škofovski konferenci.