Scholz množične proteste proti skrajni desnici v Nemčiji označil za močno podporo demokraciji

Berlin, 3. februarja - Številni protesti proti skrajni desnici so močan znak v podporo demokraciji in nemški ustavi, je pred novimi protesti, ki so v Nemčiji napovedani ta konec tedna, sporočil nemški kancler Olaf Scholz. Demonstracije proti desničarskemu ekstremizmu bodo potekale v številnih nemških mestih, tudi v Berlinu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.