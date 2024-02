Teheran: Napad ameriške vojske na cilje v Siriji in Iraku strateška napaka ZDA

Teheran, 3. februarja - Na ameriški napad na cilje v Siriji in Iraku se je danes ostro odzval tudi Iran ter ga označil za strateško napako ZDA. "Napad na Sirijo in Irak je pustolovska akcija in še ena strateška napaka ameriške vlade, ki bo povečala napetosti in nestabilnost v regiji," so po poročanju tujih tiskovnih agencij opozorili na zunanjem ministrstvu v Teheranu.