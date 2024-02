Vreme: Sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša popoldne

Ljubljana, 3. februarja - Ob morju bo lahko občasno zamegljeno. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo predvsem ob morju občasno megleno ali pa bo nizka oblačnost. Drugod bo precej jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo največ na severovzhodu. Jutro bo po nekaterih kotlinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 11 do 16 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek se bo oblačnost iznad Primorske razširila nad Notranjsko. Drugod bo še delno jasno in zjutraj po nekaterih kotlinah megleno. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Postopno bo topleje. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo jugozahodnik.

Vremenska slika: Nad večjim delom zahodne in srednje Evrope ter nad Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. Vremenske fronte so oddaljene od nas. V višinah od severozahoda doteka precej topel in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo deloma jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Po nekaterih nižinah in ob severnem Jadranu bo nekaj megle. Ponoči se bo v krajih vzhodno od nas zmerno pooblačilo. V nedeljo bo precej jasno, le v krajih severovzhodno od nas bo občasna povečana oblačnost. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, ki se bo lahko pojavljala tudi ob severnem Jadranu.

Biovreme: Danes in v nedeljo bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden. Le ponekod po nižinah bodo razmere slabše zaradi onesnaženja zraka s trdimi delci zaradi kurjenja in prometa ob šibkem vetru in prisotni temperaturni inverziji. Predvidoma bo lahko veter onesnažen zrak iz nižin spihal v nedeljo zvečer.