UKC Ljubljana lani po oceni z do 30-milijonsko izgubo in nekaterimi krajšimi čakalnimi vrstami

Ljubljana, 3. februarja - Člani sveta Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so na sredini seji med drugim obravnavali poročilo o lanskem poslovanju. Po oceni je izguba znašala do 30 milijonov evrov. Seznanili so se tudi s poročilom o čakalnih vrstah, ki kaže, da so se te na nekaterih področjih skrajšale.