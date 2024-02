Newyorški borzni indeksi z novo tedensko rastjo

New York, 3. februarja - Newyorški borzni indeksi so v petek sklenili nov uspešen teden, k čemur so prispevala dobra gospodarska poročila vlade in poročila o poslovanju podjetij v zadnjem četrtletju lanskega leta. Borzne indekse sta ob koncu tedna potisnili navzgor predvsem Meta in Amazon.