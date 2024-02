Newyorške borze končale v zelenem

New York, 2. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Indeks S&P 500 je v petek dosegel nov rekord, kar je posledica dobrih poslovnih rezultatov tehnoloških podjetij in objave ameriške vlade, da je trg dela januarja stabilen, poroča francoska tiskovna agencija AFP.