Fajon na ministrskih srečanjih v Bruslju za krepitev sodelovanja z državami jugovzhodne Azije

Bruselj, 2. februarja - Slovenija se zavzema za krepitev sodelovanja EU z državami indijsko-pacifiške regije in jugovzhodne Azije zaradi njihovega izjemnega ekonomskega in geostrateškega pomena, je danes med drugim poudarila zunanja ministrica Tanja Fajon, ki se je v Bruslju udeležila foruma EU - Indopacifik ter zasedanja ministrov članic EU in združenja Asean.