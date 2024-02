Nigerija kot prva med štiri na afriškem prvenstvu

Abidjan, 2. februarja - Nogometaši Nigerije so se kot prvi uvrstili v polfinale afriškega prvenstva v Slonokoščeni obali. Nigerijci so v prvem četrtfinalu premagali Angolo z 1:0. V sredinem polfinalu se bodo merili z zmagovalcem sobotne tekme med Zelenortskimi toki in Južnoafriško republiko.