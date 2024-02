Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (2. 2.)

Ljubljana, 2. februarja - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o tem, da se ljubljanski župan Zoran Janković sooča z obtožbami o sistemski korupciji v povezavi z gradbenimi dovoljenji. Kazenski postopek je bil sprožen zoper 19 osumljencev. Pisale so tudi o pripravah na organizacijo Evropske prestolnice kulture, ki bo prihodnje leto v Novi Gorici in Gorici.