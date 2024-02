Ameriške tovarne decembra spet dobile več naročil

Washington, 2. februarja - Ameriške tovarne so decembra dobile za 0,2 odstotka več naročil kot novembra, ko so naročila od oktobra narasla za 2,6 odstotka, je danes sporočilo ministrstvo za trgovino ZDA. Od decembra 2022 so naročila narasla za 0,8 odstotka na 594,3 milijarde dolarjev. Podatki so v skladu s pričakovanji analitikov.