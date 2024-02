Eržen SP končal na 71. mestu

Palma de Mallorca, 2. februarja - Šestnajstletni slovenski jadralec Val Eržen je na svetovnem prvenstvu razreda iQFOiL na Kanarskih otokih danes končal nastope, skupno je bil na 71. mestu med 118 udeleženci in 20. v konkurenci do 23 let, so sporočili iz Jadralne zveze Slovenije.