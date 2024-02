S koncertom Lions klub Slovenj Gradec zaokrožuje dobrodelne aktivnosti po ujmi

Slovenj Gradec, 3. februarja - Pol leta po katastrofalnih poplavah in plazovih Lions club Slovenj Gradec drevi organizira dobrodelni koncert, s katerim bodo zaokrožili dobrodelne aktivnosti kluba ob avgustovski ujmi. Takoj po ujmi so zagotovili in razdelili 75 razvlažilcev in za najbolj prizadete namenili več kot 80.000 evrov. S koncertom se tudi želijo zahvaliti prostovoljcem.