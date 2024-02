Na posvetu predstavili dobre prakse za večjo dostopnost ambulant

Brdo pri Kranju, 2. februarja - Na današnjem posvetu o dostopnosti ambulant na primarni ravni, ki ga je na Brdu pri Kranju pripravilo ministrstvo za zdravje, so predstavili tudi primere dobrih praks. Med njimi so ambulante oziroma centri za naročanje, ki so razbremenili ambulante družinske medicine in pediatrije, vendar bi tudi v njih potrebovali kadrovske okrepitve.