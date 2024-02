Gradišar odhaja na Madžarsko

Rogaška Slatina, 2. februarja - Slovenski nogometaš Nejc Gradišar, ki je nedavno dosegel edini gol na prijateljski tekmi članskih reprezentanc Slovenije in ZDA v San Antoniu, se iz prvoligaša Rogaške seli na Madžarsko, so potrdili Slatinčani in dodali, da mladega napadalca od prestopa loči le še zdravniški pregled.