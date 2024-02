V delu Zagrebu vznemirja neprijeten vonj

Zagreb, 2. februarja - V delu hrvaške prestolnice Zagreb, v četrti Maksimir, se od četrtka popoldne prebivalci pritožujejo zaradi smradu, ki je nekaterim povzročil slabost in glavobole. Mestne oblasti so danes sporočile, da se neprijeten vonj širi iz kanalizacije in ne iz vodovodnega sistema, kot so po poročanju hrvaških medijev domnevali nekateri.