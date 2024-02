TikTok brez glasbe Taylor Swift, Weeknda, The Beatles in številnih drugih

Washington, 2. februarja - Po propadu pogajanj o avtorskih nadomestilih med glasbeno založbo Universal Music Group in spletnim družbenim omrežjem za deljenje videoposnetkov TikTok na slednjem ni več mogoče slišati glasbe Taylor Swift, The Weeknda, The Beatles in drugih izvajalcev, za katere ima licenco omenjena glasbena založba.