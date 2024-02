Na NIJZ intenzivno sezono gripe pričakujejo še dva tedna

Ljubljana, 2. februarja - Med respiratornimi okužbami, ki trenutno krožijo, je tudi gripa, ki so jo po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) potrdili v vseh starostnih skupinah. V mikrobioloških laboratorijih so doslej potrdili več kot 1900 primerov gripe, a se večina obolelih ne testira, so opozorili. Intenzivno sezono gripe pričakujejo še dva tedna.