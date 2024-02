Vrata odpira prenovljeni Ekomuzej Pivških presihajočih jezer

Pivka, 3. februarja - V Slovenski vasi v bližini Pivke bodo danes ob 14. uri odprli prenovljene prostore Ekomuzeja Pivških presihajočih jezer. Prenovo so izvedli v okviru projekta PIVKA.KRAS.PRESIHA, s prenovo in dograditvijo Ekomuzeja pa so nadgradili tudi interpretacijo naravnih in kulturnih značilnosti Zgornje Pivke.